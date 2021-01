Napoli-Parma 2-0, decidono le reti di Elmas e Politano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Napoli torna al successo in campionato contro il Parma grazie alle reti di Elmas nel primo tempo e Politano nella ripresa. Insigne colpisce il palo nel finale, non trovando il gol numero 100 con la maglia azzurra. La squadra di Gattuso sale così a 37 punti, quella di D’Aversa è penultima a quota 13. Gattuso sceglie Lozano-Petagna-Insigne davanti. Napoli col 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Anche i ducali di D’Aversa, che in attacco si affida a Cornelius e Gervinho con l’appoggio di Kucka, in campo a specchio, 4-3-3: Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.Inizio di partita di studio con i partenopei a fare il gioco e gli emiliani che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Iltorna al successo in campionato contro ilgrazie alledinel primo tempo enella ripresa. Insigne colpisce il palo nel finale, non trovando il gol numero 100 con la maglia azzurra. La squadra di Gattuso sale così a 37 punti, quella di D’Aversa è penultima a quota 13. Gattuso sceglie Lozano-Petagna-Insigne davanti.col 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui;, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Anche i ducali di D’Aversa, che in attacco si affida a Cornelius e Gervinho con l’appoggio di Kucka, in campo a specchio, 4-3-3: Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.Inizio di partita di studio con i partenopei a fare il gioco e gli emiliani che ...

