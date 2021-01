Napoli Parma 0-0 LIVE: Insigne a giro, Sepe senza problemi (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona” Napoli e Parma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Parma 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Primo tiro Napoli – Insigne riceve palla sulla trequarti e calcia col destro. Tiro deviato e primo calcio d’angolo. 5? Ammonizione Parma – Giallo per Gagliolo per un intervento duro in scivolata su Lozano. 9? Tiro Napoli – Solita azione di Insigne dalla sinistra, si accentra e calcia a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Primo tiroriceve palla sulla trequarti e calcia col destro. Tiro deviato e primo calcio d’angolo. 5? Ammonizione– Giallo per Gagliolo per un intervento duro in scivolata su Lozano. 9? Tiro– Solita azione didalla sinistra, si accentra e calcia a ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliParma ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - mattinodinapoli : Napoli-Parma, le foto più belle del match (Newfotosud, Renato Esposito) - BiagiomF : Il Parma che fa possesso palla a Napoli. Niente. Dobbiamo abituarci. Forse è un diverso modo di essere forti. -