Napoli | l’ultima mossa sul mercato prima della chiusura

Leggi su serieanews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Pochi movimenti, e prevalentemente in uscita, per ildi De Laurentiis sul. Resta un ultimo movimento da ultimare. In casanon si è respirato un’aria da vero calcio. Nella scorsa sessione invernale sono stati diversi gli arrivi in corsa, anche per aiutare quello che allora era l’allenatore appena entrato in corsa, Rino Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.