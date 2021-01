Napoli, Giuntoli: 'Ounas ci ha chiesto tempo per riflettere' (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli - A margine della sfida tra il Napoli e il Parma , il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli ha parlato di mercato, focalizzandosi sul futuro di Adam Ounas (in prestito al Cagliari ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021)- A margine della sfida tra ile il Parma , il direttore sportivo degli azzurri Cristianoha parlato di mercato, focalizzandosi sul futuro di Adam(in prestito al Cagliari ...

claudioruss : Giuntoli a SKY: “Il rapporto tra #Gattuso ed il #Napoli è ottimo, da sempre, anche con la proprietà. #Zaccagni? Ora… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - sportli26181512 : Napoli, Giuntoli: 'Ounas ci ha chiesto tempo per riflettere': Il ds azzurro: 'Siamo molto attenti al bilancio, l'an… - ferraronnapoli : @SpudFNVPN Ma voi pensate che spud sa le cose perché è amico di Giuntoli? Nun capit manc o cazz e non avete capito… - FerraraLiberato : Rimpiango i tempi in cui non si conosceva la voce di #Giuntoli #Napoli #NapoliParma -