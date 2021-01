Napoli, Giuntoli: “Con Gattuso rapporto ottimo, serenità mai mancata” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti e particolarmente insoddisfatti dopo la gara di Verona”. Nel prepartita di Napoli-Parma il direttore sportivo della formazione partenopea, Cristiano Giuntoli, ha analizzato il momento degli azzurri ai microfoni di Sky Sport. “Il rapporto con Gattuso è ottimo, da sempre, da quando è arrivato, sia con la società che con la proprietà. C’è sempre uno scambio di opinioni – ha proseguito – Le sue parole post Spezia? Probabilmente ha avuto uno sfogo riguardante qualche voce che si sentiva. Lui è molto sereno, ha sempre lo stesso modo di preparare le gare, è molto concentrato”. Per Giuntoli “è importante mantenere la calma, analizzare le situazioni e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Lanon è mai. Eravamo molto dispiaciuti e particolarmente insoddisfatti dopo la gara di Verona”. Nel prepartita di-Parma il direttore sportivo della formazione partenopea, Cristiano, ha analizzato il momento degli azzurri ai microfoni di Sky Sport. “Ilcon, da sempre, da quando è arrivato, sia con la società che con la proprietà. C’è sempre uno scambio di opinioni – ha proseguito – Le sue parole post Spezia? Probabilmente ha avuto uno sfogo riguardante qualche voce che si sentiva. Lui è molto sereno, ha sempre lo stesso modo di preparare le gare, è molto concentrato”. Per“è importante mantenere la calma, analizzare le situazioni e ...

