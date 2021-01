Napoli, Gattuso respira: 2-0 al Parma, tanta sofferenza ma quarto posto vicino (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli vince, si porta a casa tre preziosissimi punti, ma la prestazione della squadra di Gattuso è una delle peggiori dall'inizio della stagione. Il Parma è costretto a... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilvince, si porta a casa tre preziosissimi punti, ma la prestazione della squadra diè una delle peggiori dall'inizio della stagione. Ilè costretto a...

