Napoli, Gattuso respira: 2 - 0 al Parma, tanta sofferenza ma quarto posto vicino (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli vince, si porta a casa tre preziosissimi punti, ma la prestazione della squadra di Gattuso è una delle peggiori dall'inizio della stagione . Il Parma è costretto a capitolare e ha molto da ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilvince, si porta a casa tre preziosissimi punti, ma la prestazione della squadra diè una delle peggiori dall'inizio della stagione . Ilè costretto a capitolare e ha molto da ...

capuanogio : #Gattuso a ruota libera su #DeLaurentiis e il #Napoli. Zero filtri. Zero. La cosa bella è che sai che, anche se p… - mirkocalemme : Mai visto un allenatore del #Napoli attaccare #DeLaurentiis come ha fatto oggi #Gattuso, ma non mi sorprende. Abbia… - sechesi : Ogni partita che passa Gattuso parla sempre più come uno che sa dove si troverà tra sei mesi: non a Napoli. Avrà le… - viglianesi : Lo ripeto ancora una volta, #Gattuso con il #Napoli e #ADL nn centra nulla. #NapoliParma - jmatanza7 : RT @NicoSchira: Altra picconata di #Gattuso verso la società #Napoli: 'Non vi nego che dopo gli ultimi 15-20 giorni c'è delusione verso il… -