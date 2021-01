Napoli, Gattuso respira: 2 - 0 al Parma, tanta sofferenza ma è quarto posto (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli batte 2 - 0 il Parma nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona'. A decidere la partita le reti di Elmas al 32' e Politano all'82'. Gli azzurri ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilbatte 2 - 0 ilnel match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona'. A decidere la partita le reti di Elmas al 32' e Politano all'82'. Gli azzurri ...

