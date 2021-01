Napoli, festa di pensionamento al Comune con foto di Mussolini (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli, è polemica per la festa di pensionamento al Comune con la foto di Mussolini sulla torta. Le reazioni foto FacebookIl pensionamento di Nunzio Vitolo a Napoli è diventato un caso. Funzionario presso la IV Municipalità del capoluogo campano, lo scorso 29 gennaio nella sede istituzionale ha ricevuto una gradita sorpresa organizzata da Enzo Morra, consigliere della Municipalità. I colleghi hanno voluto salutare il neopensionato con un brindisi e una torna raffigurante il volto di Mussolini. “Al caro Nunzio Vitolo da parte di Enzo Morra” c’è scritto sul dolce. Il caso è esploso dopo che lo stesso Vitolo ha pubblicato le foto su Facebook per ringraziare del gesto. Negli scatti i ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021), è polemica per ladialcon ladisulla torta. Le reazioniFacebookIldi Nunzio Vitolo aè diventato un caso. Funzionario presso la IV Municipalità del capoluogo campano, lo scorso 29 gennaio nella sede istituzionale ha ricevuto una gradita sorpresa organizzata da Enzo Morra, consigliere della Municipalità. I colleghi hanno voluto salutare il neopensionato con un brindisi e una torna raffigurante il volto di. “Al caro Nunzio Vitolo da parte di Enzo Morra” c’è scritto sul dolce. Il caso è esploso dopo che lo stesso Vitolo ha pubblicato lesu Facebook per ringraziare del gesto. Negli scatti i ...

repubblica : Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo… - SkyTG24 : Napoli, festa in Municipalità con duce su torta. Presidente della giunta: 'Deplorevole' - andrea_falivene : RT @ultimenotizie: Durante la festa di addio di un dipendente della IV Municipalità di #Napoli, che si è svolta nella sede di Gianturco, è… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo rinnego'… - nexoslaika : RT @ilfattovideo: Torta con Mussolini alla festa di pensionamento al municipio di Napoli: “Gesto deplorevole e anticostituzionale” – Video… -