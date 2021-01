Napoli brutto ma efficace, superato il Parma al ‘Maradona’ (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittoria del Napoli contro il Parma permette di mettere in cascina tre punti importantissimi. Vittoria brutta e fortunata. Il Napoli vince, e questo è un dato sul quale c’è poco da discutere. Il modo con cui l’ha fatto, anche nella sfida di oggi contro il Parma, non ha ancora soddisfatto a pieno i tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittoria delcontro ilpermette di mettere in cascina tre punti importantissimi. Vittoria brutta e fortunata. Ilvince, e questo è un dato sul quale c’è poco da discutere. Il modo con cui l’ha fatto, anche nella sfida di oggi contro il, non ha ancora soddisfatto a pieno i tifosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ALombardi64 : #NapoliParma Brutto Napoli contro una squadra da serie C #Gattuso go out!!! - VincenzoLombar1 : Il #Napoli più brutto mai visto. #NapoliParma - antonello_ac13 : @sscnapoli ma che partita è....mamma mia, non si possono guardare, ma a ro cazz jamm...mai visto un Napoli così bru… - Giusepp29791282 : Un brutto Napoli. Froze Ragazzi - 72kikko09 : Che brutto Napoli e com e o tiemp e ogg ?? -