Naomi Osaka | “Farò di tutto per essere alle Olimpiadi | sono pronta a fare la quarantena”

(Di domenica 31 gennaio 2021) “So che in Giappone, nell’opinione pubblica, aumenta il numero di coloro che non vogliono che si svolgano i Giochi di Tokyo, io invece spero che si facciano ediper esserci: giocare nel torneo dell’Olimpiade sarebbe qualcosa di molto speciale per me”. Queste le parole di, che da Melbourne, dove si prepara a disputare gli Australian Open, ha parlato della possibilità di cancellare leche dovrebbero svolgersi in estate e Tokyo, nel suo paese natale, anche se da tempo risiede negli Stati Uniti. “La mia preoccupazione è la sicurezza generale di tutti una volta che verra’ riaperto il paese Arriverà un sacco di gente da diverse destinazioni e vorrei che il pubblico fosse messo in totale sicurezza. Sicuramente, ioa chiudermi in ...

Oltre 4.000 persone hanno riempito le tribune per Day at the Drive, l'esibizione con Sinner e i primi 3 giocatori del mondo: Djokovic, Nadal e Thiem, oltre a Serena Williams e Naomi Osaka.