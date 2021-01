Musetti-Ilkel in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Challenger Antalya 1 2021

(Di domenica 31 gennaio 2021) Lorenzoaffronterà Cem, in occasione della semifinale deldi. L’azzurrino dovrà vedersela con un giocatore ‘di casa’, vittorioso ai danni di Tomas Etcheverry ai quarti di finale.scenderà in campo non prima delle ore 09.30 di domenica 31 gennaio, sul campo 2 del Club Megasaray Open I. Nessuna emittente televisiva italiana proporrà l’evento, sebbene vi sia una chance di seguirlo tramite livesul sito dell’dell’ATPTour. Sportface.it proporrà inoltre aggiornamenti e approfondimenti in merito, con particolare attenzione alla prestazione del giovanissimo interprete del movimento azzurro. SportFace.

sportface2016 : #ChallengerAntalya 1 2021: dove e quando seguire la sfida tra #Musetti e #Ilkek, semifinale dell'evento turco - apicella57 : RT @lorenzofares: Molto bene Lorenzo #Musetti ???? Supera anche i quarti del torneo #ATPChallenger di Antalya ???? rimontando Akira Santillan… - sluchetti : RT @lorenzofares: Molto bene Lorenzo #Musetti ???? Supera anche i quarti del torneo #ATPChallenger di Antalya ???? rimontando Akira Santillan… - 80yeye80 : RT @lorenzofares: Molto bene Lorenzo #Musetti ???? Supera anche i quarti del torneo #ATPChallenger di Antalya ???? rimontando Akira Santillan… - Giornottennis : Semifinale per Musetti ?? Battuto Santillan 57 63 64, ora uno tra Ilkel e Etcheverry. Sconfitta per Giannessi al te… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Ilkel

... l'italiano Lorenzo, che rimonta e batte il qualificato australiano Akira Santillan per 5 -... sempre in giornata, l'azzurro affronterà il vincente della sfida tra il turco Ceme l'...... l'italiano Lorenzo, che rimonta e batte il qualificato australiano Akira Santillan per 5 -... sempre in giornata, l'azzurro affronterà il vincente della sfida tra il turco Ceme l'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Musetti, avversario semifinale Challenger Antalya. Programma, orario, d'inizio, tv e streaming-Tennis, Challenger ATP Antalya I 2021: Lorenzo Musetti ...Lorenzo Musetti affronterà Cem Ilkel, in occasione della semifinale del Challenger di Antalya 1 2021. L'azzurrino dovrà vedersela con un giocatore 'di casa', vittorioso ai danni di Tomas Etcheverry ai ...