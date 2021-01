museiincomune : Da lunedì 1° febbraio sono di nuovo aperti al pubblico i #MuseiCapitolini, #MuseodiRoma, Museo dell’#AraPacis,… - cronaca_news : Musei aperti, il ritorno della grande bellezza - StraNotizie : Musei aperti, il ritorno della grande bellezza - paolo_doc_it : Che dire.... una tristezza vedere questa gente ammassata e i luoghi di cultura (dove un contingentamento è facile… - whatif_Ihateyou : RT @fortunadrag0: da domani musei aperti:3 -

Ultime Notizie dalla rete : Musei aperti

Con l'Abruzzo in zona gialla la Direzione Regionalecomunica i giorni e gli orari dei. A seguito della nuova ordinanza che configura la Regione Abruzzo in fascia gialla , il Dirigente della Drm " Abruzzo, Mariastella Margozzi , ha decretato l'apertura da lunedì 1 febbraio, ...Giovedì 4 febbraio 2021 riaprono le Gallerie d'Italia a Milano, Napoli e Vicenza. Idi Intesa Sanpaolo sarannoal pubblico dal lunedì al venerdì in linea con le disposizioni ministeriali che consentono l'apertura dei, ad esclusione dei fine settimana, nelle Regioni ...E' scattata oggi la zona gialla per l'Emilia-Romagna e quindi anche per Piacenza. L'esito dell'analisi dei parametri, svolta venerdì dall'Iss che ha permesso l'uscita dall'area arancione verso quella ...Il via dopo tre mesi, la chiusura più lunga dalla fine della guerra. Subito boom di prenotazioni, ma non tutti sono ancora pronti ...