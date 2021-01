MOVIOLA – Cagliari-Sassuolo, mani di Godin in area: era rigore? (Di domenica 31 gennaio 2021) Episodio da MOVIOLA nel corso di Cagliari-Sassuolo. Su un tiro in avvitamento da parte di Muldur c’è il tocco con la mano di Diego Godin, che respinge di fatto una conclusione indirizzata verso la porta. L’accaduto sfugge a tutti, arbitro, Var e giocatori, se ne accorge soltanto l’autore del tiro che chiede al difensore uruguaiano di ammettere la colpevolezza. Rivisto nel replay, il tocco sul pugno c’è, ma questo è basso e non punibile: dunque giusto non concedere il rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Episodio danel corso di. Su un tiro in avvitamento da parte di Muldur c’è il tocco con la mano di Diego, che respinge di fatto una conclusione indirizzata verso la porta. L’accaduto sfugge a tutti, arbitro, Var e giocatori, se ne accorge soltanto l’autore del tiro che chiede al difensore uruguaiano di ammettere la colpevolezza. Rivisto nel replay, il tocco sul pugno c’è, ma questo è basso e non punibile: dunque giusto non concedere il. SportFace.

