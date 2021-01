Movida violenta | fermate bande giovanili in trasferta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Potenziati i controlli sullae le violenze con presenze massicce di carabinieri nelle piazze e strade preferite dai giovani per ritrovarsi, anche in queste sere in cui nonostante il codice ...

toscanamedianew : Movida violenta, ragazzino ferisce a bottigliate il rivale - UnioneSarda : #MassaCarrara - #Movida violenta, 15enne colpisce 21enne con tre fendenti -

Ultime Notizie dalla rete : Movida violenta

La Nazione

... deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, deciso appunto per tenere sotto stretto controllo le vie della "". I militari dell'Arma hanno potenziato la ...CARRARA - Un duello nelle vie delladi Marina di Carrara a suon di colpi di bottiglie rotte è finito nel sangue. Due giovani si ...non si conoscono i motivi che hanno portato allarissa ...Marina di Carrara. Sangue nella zona della movida, un giovane di 21 anni è stato ferito con una bottiglia rotta, che lo ha colpito alla schiena. Le cause della lite sono ancora al vaglio degli investi ...Provenivano dallo Spezzino ed erano diretti sul litorale versiliese: i carabinieri li hanno fermati e sanzionati ...