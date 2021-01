MotoGP, Suppo: “Assurdo far correre Marquez pochi giorni dopo l’operazione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Marc Marquez sta cercando di trovare una condizione fisica ottimale, dopo l’infortunio alla spalla destra che lo ha recentemente limitato. Un suo recupero non totalmente completo potrebbe pregiudicare parte della prossima stagione sportiva in MotoGP, tant’é che vi siano molti dubbi sul suo rendimento. Livio Suppo ha rilasciato alcune significative dichiarazioni in merito alle condizioni di Marquez, parlando peraltro della scelta di farlo salire in sella da infortunato. Di seguito le parole dell’ex team manager della HRC, concesse a Paddock TV: “Mi auguro con tutto il cuore che Marc possa tornare presto ai massimi livelli, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Il problema è che ha corso pochi giorni dopo l’intervento. L’ho sempre detto: la ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Marcsta cercando di trovare una condizione fisica ottimale,l’infortunio alla spalla destra che lo ha recentemente limitato. Un suo recupero non totalmente completo potrebbe pregiudicare parte della prossima stagione sportiva in, tant’é che vi siano molti dubbi sul suo rendimento. Livioha rilasciato alcune significative dichiarazioni in merito alle condizioni di, parlando peraltro della scelta di farlo salire in sella da infortunato. Di seguito le parole dell’ex team manager della HRC, concesse a Paddock TV: “Mi auguro con tutto il cuore che Marc possa tornare presto ai massimi livelli, ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Il problema è che ha corsol’intervento. L’ho sempre detto: la ...

sportface2016 : #MotoGP, le parole di #Suppo su #Marquez - FormulaPassion : #MotoGP | #Honda, #Suppo: “Assurdo far correr #Marquez subito dopo intervento” - infoitsport : MotoGP, Suppo: “Marquez? La responsabilità maggiore è dei medici” - sportface2016 : #MotoGP, #Suppo su #Marquez: “I medici hanno sbagliato a dargli l’ok per tornare in pista” - motosprint : #MotoGP, #Suppo: “#Marquez? La responsabilità maggiore è dei medici” ?? -