Morto Hilton Valentine, chitarrista degli Animals (Di domenica 31 gennaio 2021) Hilton Valentine, chitarrista e co-fondatore degli Animals, è Morto all’età di 77 anni. Il musicista, presente nella Rock and Roll Hall of Fame, ha creato uno dei più celebri riff della storia della musica, l’intro a “The House Of The Rising Sun”. Le cause della morte non sono ancora note. E’ Morto Hilton Valentine degli Animals L’etichetta discografica Abkco ha annunciato che è Morto all’età di 77 anni Hilton Valentine, il chitarrista e co-fondatore della band degli anni ’60 Animals. Abkco, con un post su Twitter, ha ricordato che il suo stile chitarristico era “pioneristico”. Ha scritto: “Le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021)e co-fondatore, èall’età di 77 anni. Il musicista, presente nella Rock and Roll Hall of Fame, ha creato uno dei più celebri riff della storia della musica, l’intro a “The House Of The Rising Sun”. Le cause della morte non sono ancora note. E’L’etichetta discografica Abkco ha annunciato che èall’età di 77 anni, ile co-fondatore della bandanni ’60. Abkco, con un post su Twitter, ha ricordato che il suo stile chitarristico era “pioneristico”. Ha scritto: “Le ...

