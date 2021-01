Morte Maradona, spunta il messaggio Whatsapp del medico mai letto prima (Di domenica 31 gennaio 2021) Novità importanti per la Morte di Maradona con la rivelazione di diversi messaggi su Whatsapp scambiati dal dottor Luque Nuove rivelazioni importanti per quanto riguarda la Morte di Diego Armando Maradona. Così è spuntato un nuovo messaggio su Whatsapp della mattina del 25 novembre, il giorno della scomparsa de “El Pibe de Oro”: “Non respira, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 31 gennaio 2021) Novità importanti per ladicon la rivelazione di diversi messaggi suscambiati dal dottor Luque Nuove rivelazioni importanti per quanto riguarda ladi Diego Armando. Così èto un nuovosudella mattina del 25 novembre, il giorno della scomparsa de “El Pibe de Oro”: “Non respira, L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

panibbi : RT @kalyaMail: @Luca__Pagani @panibbi Perché tutti i cadaveri degli #assembramenti allo stadio di #Napoli per la morte di #Maradona li hann… - Notiziedi_it : Maradona, gli ultimi giorni prima della morte: «C'era marijuana sul tavolo di casa» - alessioviola1 : @duppli Ma gli assembramenti per la morte di Maradona?? Li andava tutto bene eh.... ???????? Coerenza 0 ?????? l Juve ti fa male a te ?????? - Theoooooooo5 : @Raffael10996815 @TotoAzzurro @MariolinaMosca @ZZiliani @Cristiano Frega un cazzo se il giorno era quello della mor… - MaryMichi68 : RT @kalyaMail: @Luca__Pagani @panibbi Perché tutti i cadaveri degli #assembramenti allo stadio di #Napoli per la morte di #Maradona li hann… -