Morte di Salomone Megna | il ricordo dell’associazione ‘Generoso Simeone’

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio da parte dell'associazione culturale "Generoso Simeone" per la scomparsa di Raffaele Salomone Megna. "L'Associazione culturale Generoso Simeone esprime unita la costernazione e il dolore per la perdita improvvisa dell'amico Raffaele Salomone Megna, con cui tanti dialoghi si sono rivelati motivo di riflessione sulle condizioni della nostra terra e della nostra scuola.Rimane fermo il ricordo dell'impegno da Raffaele assunto nel recupero di un dibattito culturale, che metta al centro l'interesse del futuro nei nostri giovani e il loro impegno concreto a costruire un avvenire meno nebuloso di quello trasmessoci. Non dimenticheremo l'entusiasmo e il decoro con cui si espresso durante le manifestazioni che ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Salomone Papua Nuova Guinea. Presidente dell'ABG Toroama incontra leader di U - Vistract Musingku

...dopo un conflitto di 10 anni che ha infuriato dal 1988 al 1998 e che ha causato la morte di oltre ...e che fa parte della stessa catena di isole che costituisce la nazione delle Isole Salomone, la cui ...

Giornata della Memoria, anche Giulianova ha ricordato i cittadini internati

" La tragedia vissuta dai concittadini giuliesi era stata già anticipata dalla misteriosa morte del ... catturato in Albania, morto il 23 gennaio 1945 a Trier per bombardamento aereo; " Salomone ...

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio da parte dell’Associazione culturale “Generoso Simeone” per la scomparsa di Raffaele Salomone Megna. “L’Associazione culturale Generoso Simeone espri ...

di Alberto Galvi – Il leader di un movimento ribelle attivo sull’isola di Bougainville, regione autonoma della Papua Nuova Guinea (PNG), ha incontrato il presidente dell’ABG ...

