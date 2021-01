leggoit : Morta ?Patricia Driehuizen, moglie di Renzo #Zoppas: sconfitta dalla malattia a #Treviso -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Patricia

Il Gazzettino

a 69 anniDriehuizen , moglie di Renzo Zoppas , storico imprenditore trevigiano di Conegliano. La 69enne olandese si è spenta sabato per un male che combatteva da tempo....all'ospedale di Locarno (non lontano dalla sua abitazione di Tegna) il 4 febbraio 1995 all'... "All'inizio degli anni '50Highsmith arrivò a Basilea con la sua ragazza. Il film tratto ...Morta a 69 anni Patricia Driehuizen, moglie di Renzo Zoppas, storico imprenditore trevigiano di Conegliano. La 69enne olandese si è spenta sabato per un male che combatteva da tempo.CONEGLIANO (TREVISO) - Morta a 69 anni Patricia Driehuizen, moglie di Renzo Zoppas, storico imprenditore trevigiano. La 69enne olandese si è spenta sabato per un male che combatteva ...