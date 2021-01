Montecatini | rider travolto e ucciso mentre faceva le consegne

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un47enne filippino è statoda un’auto vicino al Mc Donald’s diTerme (Pistoia). L’uomo, residente a, sposato e con due figli, ieri sera stava attraversando la strada con la sua bicicletta con la quale effettuava lequando è stato investito da una Mercedes. Alla guida della vettura c’era un uomo di 48 anni che non è risultato in stato di ebbrezza.Nidil Cgil Pistoia e la Cgil Toscana hanno espresso, in un comunicato, “il loro cordoglio e dolore”. “Siamo purtroppo a piangere l’ennesimo morto sul lavoro, una vittima di un lavoro che nel food delivery presenta poche tutele e che per raggiungere livelli di reddito esigui costringe i lavoratori a correre per fare una consegna in più”, afferma il sindacato. “L’obbligo dell’assicurazione ...