raphaelangellll : RT @ilmessaggeroit: Montecatini, rider investito e ucciso durante una consegna: aveva 47 anni, lascia moglie e 2 figli - Skywalk59735517 : RT @ilmessaggeroit: Montecatini, rider investito e ucciso durante una consegna: aveva 47 anni, lascia moglie e 2 figli - ilmessaggeroit : Montecatini, rider investito e ucciso durante una consegna: aveva 47 anni, lascia moglie e 2 figli - FirenzePost : Montecatini: rider muore investito mentre ritira un’ordinazione - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Travolto sulla strada: muore rider di 47 anni. Stava andando a ritirare una prenotazione da McDonald’s -

Ultime Notizie dalla rete : Montecatini rider

Tragedia aTerme dove ha perso la vita un47enne di origini filippine. L'uomo, che stava attraversando la strada per ritirare il cibo da consegnare, è stato investito vicino al McDonald's, in ...TERME - Drammatica fine per undi 47 anni di origini filippine. L'uomo è morto ieri sera, subito dopo essere stato investito da un'auto nei pressi del McDonald's diTerme ...Un rider è morto. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale Camporcioni a Montecatini, nella serata di sabato intorno alle 20. Un uomo di 47 anni, di origine ...rider di origini filippine. E’ stato investito da un’auto mentre stava andando a prendere un’ordinazione da McDonald’s per poi consegnarla. L’incidente è avvenuto ieri sera, sabato 30 gennaio, a ...