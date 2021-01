Moda sostenibile: il 92% degli italiani boicotterebbe un brand non etico (Di domenica 31 gennaio 2021) Moda sostenibile: le novità guarda le foto Che la Moda sostenibile rappresenti un opportunità per la sopravvivenza e il successo di molti brand negli anni avvenire è opinione sempre più diffusa. Una scelta obbligata per le aziende, in cui cresce l’esigenza di soddisfare consumatori informati e consapevoli, che acquistano secondo i propri valori, oltre al proprio gusto. Lo dimostra l’ultima indagine di Trustpilot (piattaforma di recensioni leader in Europa) in collaborazione con London Research secondo cui lo shopping di quattro clienti ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 gennaio 2021): le novità guarda le foto Che larappresenti un opportunità per la sopravvivenza e il successo di moltinegli anni avvenire è opinione sempre più diffusa. Una scelta obbligata per le aziende, in cui cresce l’esigenza di soddisfare consumatori informati e consapevoli, che acquistano secondo i propri valori, oltre al proprio gusto. Lo dimostra l’ultima indagine di Trustpilot (piattaforma di recensioni leader in Europa) in collaborazione con London Research secondo cui lo shopping di quattro clienti ...

