Moby Prince | fascicolo fantasma rispunta dopo 30 anni Cosa c’è dentro | interrogatori e trascrizioni di audio E molti omissis

A quasi trent'anni dalla strage del Moby Prince il caso del disastro navale in cui morirono 140 persone si arricchisce di un nuovo giallo. Durante il lavoro di ricerca del progetto della Regione Toscana "Armadio della Memoria" è stato rinvenuto un fascicolo di atti giudiziari: dentro ci sono tre verbali di assunzione di informazioni della prima inchiesta della Procura di Livorno sull'incidente della sera del 10 aprile 1991 e la trascrizione di audiocassette consegnate da una delle persone ascoltate in quelle prime indagini. Il fascicolo si trovava nell'archivio dell'associazione dei familiari delle vittime "140". Ma non era mai stato fornito dal tribunale di Livorno alla commissione d'inchiesta del Senato durante gli accessi agli atti realizzati tra il 2015 e il 2017

