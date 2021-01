MLB The Show 21 potrebbe diventare il primo titolo PlayStation Studios su Xbox (Di domenica 31 gennaio 2021) Sony San Diego sta attualmente sviluppando MLB The Show 21, titolo sportivo dedicato al mondo del baseball, promettendo l'arrivo di nuove informazioni a partire da febbraio. Non sappiamo cosa verrà svelato nel prossimo annuncio ufficiale, ma un recente leak potrebbe aver anticipato un'informazione che potrebbe creare un interessante paradosso. L'utente di Instagram Anerdydad, avrebbe infatti condiviso le cover art ufficiali di MLB The Show 21 sul proprio account. Fin qui tutto nella norma, no? Beh sì, se non fosse per un piccolo dettaglio: esiste anche una copertina per la versione Xbox. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021) Sony San Diego sta attualmente sviluppando MLB The21,sportivo dedicato al mondo del baseball, promettendo l'arrivo di nuove informazioni a partire da febbraio. Non sappiamo cosa verrà svelato nel prossimo annuncio ufficiale, ma un recente leakaver anticipato un'informazione checreare un interessante paradosso. L'utente di Instagram Anerdydad, avrebbe infatti condiviso le cover art ufficiali di MLB The21 sul proprio account. Fin qui tutto nella norma, no? Beh sì, se non fosse per un piccolo dettaglio: esiste anche una copertina per la versione. Leggi altro...

