sportli26181512 : Mkhitaryan: “Speriamo che la situazione con Dzeko si risolva velocemente”: Le parole dell'attaccante giallorosso al… - _Morik92_ : Come siete messi al Fantacalcio? Io gioco contro il sesto che è in picchiata libera. Sono primo e potrei approfitta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan Speriamo

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Lavoro per ...che tutto si sistemi velocemente", ha dichiarato a Sky.sia meno grave per lui. Non mi sbilancio però, aspettiamo gli esami'. Su Charpentier c'è ... supportati da gente di spessore ed esperienza come Dzeko e. Col tempo darà grandi ...ROMA - La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo il Verona 3 a 1 grazie alle reti Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Buona prestazione della squadra di Paulo Fonseca che ...AS ROMA NEWS - Henrikh Mkhitaryan parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all'Olimpico: Hai delle nu ...