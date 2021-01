Miozzo (Cts) sulla campagna vaccinale: “Vedo disordine e cattiva gestione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Cosa succederà nelle prossime fasi della distribuzione dei vaccini? Secondo Miozzo le prospettive non sono rassicuranti. In un’intervista del Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha lanciato l’ennesimo allarme. “Non Vedo nessuna banca dati nazionale, cosa succederà quando bisognerà vaccinare persone fuori dalle Rsa e dagli ospedali?”. E’ il timore di Miozzo, portavoce del Cts, che richiama al rigore. >> L’APPROFONDIMENTO Il Covid-19 cambierà i rapporti di forza globali del potere? Miozzo, allarme vaccini L’ingresso in zona gialla della maggior parte delle regioni e province autonome italiane è, da un lato, un buon segnale, perché significa che il contagio è sotto controllo. D’altro canto, però, si tratta di un momento estremamente delicato in cui ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Cosa succederà nelle prossime fasi della distribuzione dei vaccini? Secondole prospettive non sono rassicuranti. In un’intervista del Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoha lanciato l’ennesimo allarme. “Nonnessuna banca dati nazionale, cosa succederà quando bisognerà vaccinare persone fuori dalle Rsa e dagli ospedali?”. E’ il timore di, portavoce del Cts, che richiama al rigore. >> L’APPROFONDIMENTO Il Covid-19 cambierà i rapporti di forza globali del potere?, allarme vaccini L’ingresso in zona gialla della maggior parte delle regioni e province autonome italiane è, da un lato, un buon segnale, perché significa che il contagio è sotto controllo. D’altro canto, però, si tratta di un momento estremamente delicato in cui ...

NicolaPorro : ?? Il tris di #Conte per impedire al #centrodestra di governare, la sparizione della piattaforma #Rousseau, #Miozzo… - MediasetTgcom24 : Covid, Miozzo (Cts): Troppa improvvisazione, usiamo volontari e soldati per i vaccini #Coronavirus… - robreg1 : RT @avvbenedetto: Ma chi dice queste cose ? Quei cattivoni, rompiscatole, della ?@fleinaudi? ? No ! Oggi su ?@Corriere? lo afferma Agostin… - CastigamattU : RT @NicolaPorro: ?? Il tris di #Conte per impedire al #centrodestra di governare, la sparizione della piattaforma #Rousseau, #Miozzo del Cts… - Marco_Felicani : @Mezzorainpiu @marcotravaglio Quanto ha bevuto dopo pranzo per far uma sparata del genere? Persino Miozzo del CTS g… -