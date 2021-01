Mina Settembre le anticipazioni delle puntate di domenica 31 gennaio

(Di domenica 31 gennaio 2021)la fiction di Rai 1 con Serena Rossi, ledi31Prosegue31l’appuntamento conla fiction di Rai 1 con Serena Rossi, un dramedy sentimentale ambientato a Napoli con al centro un’assistente sociale alla ricerca di una soluzione per i problemi degli altri. La fiction in 12 episodi è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno dia Natale” e “Un telegramma da”, editi da Sellerio. Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, diretta da Tiziana Aristarco, è prodotta da Rai Fiction e Italian International ...

juliesvoicee : RT @seasplu: Mina Settembre (2021-) Abbiamo visto solo le prime puntate, quindi esprimere un giudizio definitivo non è possibile, ma mi st… - RaiPremium : Alle 23.20 'MINA SETTEMBRE'. Se avete perso la terza puntata potete rivederla su #RaiPremium #SerenaRossi… - Inviaggiatore : #MinaSettembre, un successo (anche) digitale che fa bene al turismo - antonellaa262 : Marina Confalone è tornata in Tv su Rai Uno nei panni di Olga nella serie tv “Mina Settembre” diretta da Tiziana Ar… - Sabina85461577 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Nel rammentare il grande successo della nuova fiction Rai,, diretta concorrente del programma Live " Non è la d'Urso, il giornalista ha voluto fare un balzo nel tempo ricordando quando ...arriva a Vietri sul Mare: il borgo ieri sera su Rai1 /... Curiosità Ramona Buonocore - 25 Gen 2021 Vietri sul Mare è apparsa in tutto il suo splendore ieri sera su Rai1 all'interno ...Le nuove regole sul cosiddetto sovraindebitamento prevedono procedure più accessibili ed efficaci per aiutare persone fisiche, professionisti, start up e ...Seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B girone D1, per la BPC Virtus Cassino, che nella giornata di domani affronterà la formazione blaugrana della Virtus Arechi Salerno ...