Mina Settembre: ecco le anticipazioni di domenica 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna un’altra puntata di Mina Settembre nella domenica sera di Rai Uno ricca di colpi di scena e di passi avanti per Mina Il successo della fiction “Mina Settembre” è inarrestabile. La bravura di Serena Rossi è travolgente e in sole tre puntate ha coinvolto il pubblico di Rai Uno e ha ammaliato anche i più scettici. La fiction ha di certo dei punti di forza come Napoli, la città scelta per ambientare la narrazione di questa storia e il cast di attori. Accanto a Serena Rossi, vi sono attori bravi e preparati quali Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice e Primo Reggiani. “Mina ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna un’altra puntata dinellasera di Rai Uno ricca di colpi di scena e di passi avanti perIl successo della fiction “” è inarrestabile. La bravura di Serena Rossi è travolgente e in sole tre puntate ha coinvolto il pubblico di Rai Uno e ha ammaliato anche i più scettici. La fiction ha di certo dei punti di forza come Napoli, la città scelta per ambientare la narrazione di questa storia e il cast di attori. Accanto a Serena Rossi, vi sono attori bravi e preparati quali Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice e Primo Reggiani. “...

Silvia_Mio86 : RT @seasplu: Mina Settembre (2021-) Abbiamo visto solo le prime puntate, quindi esprimere un giudizio definitivo non è possibile, ma mi st… - _Valealizzi_ : RT @seasplu: Mina Settembre (2021-) Abbiamo visto solo le prime puntate, quindi esprimere un giudizio definitivo non è possibile, ma mi st… - zazoomblog : Mina Settembre le anticipazioni delle puntate di domenica 31 gennaio - #Settembre #anticipazioni #delle - juliesvoicee : RT @seasplu: Mina Settembre (2021-) Abbiamo visto solo le prime puntate, quindi esprimere un giudizio definitivo non è possibile, ma mi st… - RaiPremium : Alle 23.20 'MINA SETTEMBRE'. Se avete perso la terza puntata potete rivederla su #RaiPremium #SerenaRossi… -