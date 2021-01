Milano, ultima domenica in zona arancione: folla in centro e sui Navigli. FOTO (Di domenica 31 gennaio 2021) Complice anche il bel tempo, tante persone nel capoluogo lombardo sono andate a passeggio nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta gente anche in Duomo e nelle vie dello shopping. Da lunedì la Lombardia entra in zona gialla. Strade piene anche nel centro di Torino e Roma Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 gennaio 2021) Complice anche il bel tempo, tante persone nel capoluogo lombardo sono andate a passeggio nellapedonale lungo la Darsena. Molta gente anche in Duomo e nelle vie dello shopping. Da lunedì la Lombardia entra ingialla. Strade piene anche neldi Torino e Roma

Postando foto di 'Milano: la folla, nell'ultima domenica di zona arancione'. Folla=la stessa quantità d… - sogno ogni notte festa scudetto all' ultima giornata da bergamo a milano - Buongiorno Milano, buon weekend ?? Ultima alba in zona arancione?

«Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti nelle ultime settimane» dice il ministro ...

