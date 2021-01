Milano | polizia scopre bisca clandestina | 5 denunciati

(Di domenica 31 gennaio 2021) Miano, 31 gen. (Adnkronos) - Laha scoperto a, in via Pietro di Pietramellara, in zona Dergano, unae ha denunciato per esercizio di giochi d'azzardo un cittadino cinese di 43 anni. Altri quattro cittadini cinesi, due uomini di 34 e 35 anni e due donne di 34 e 49 anni, sono statiper il reato di partecipazione a gioco d'azzardo. Gli agenti, nel corso di un servizio di controllo, hanno visto le luci provenire da un appartamento della via. All'interno hanno trovato la sala da giocoe, addosso ai giocatori oltre 2.500 euro in contanti. Tutti i presenti, inoltre, sono stati sanzionati anche per la violazione della normativa anti-Covid.

Treccani : Su @ilTascabile la storia di Roberto Franceschi, morto il #31gennaio 1973 per un colpo di arma da fuoco sparato dal… - leone150872 : RT @GiancarloDeRisi: Non si ferma ad un controllo della Polizia a Milano e va a sbattere contro un muro durante l'inseguimento. Nell'auto c… - Notiziedi_it : Moto di grossa cilindrata rubate e nascoste nei box: a Milano la polizia arresta un pregiudicato evaso dai domicili… - ABosurgi : RT @rep_milano: Moto di grossa cilindrata rubate e nascoste nei box: a Milano la polizia arresta un pregiudicato evaso dai domiciliari http… - rep_milano : Moto di grossa cilindrata rubate e nascoste nei box: a Milano la polizia arresta un pregiudicato evaso dai domicili… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano polizia

Laha arrestato aun uomo, un cittadino italiano di 32 anni, per evasione e ricettazione di cinque moto di grossa cilindrata, e ha denunciato un 32enne marocchino per ricettazione. Gli ...Laha arrestato un uomo aper aver rapinato una farmacia nel quartiere San Siro. L'uomo, un cittadino marocchino di 46 anni, pregiudicato per rapina, furto, minaccia e tentato omicidio, è ...Miano, 31 gen. (Adnkronos) - La polizia ha scoperto a Milano, in via Pietro di Pietramellara, in zona Dergano, una bisca clandestina e ha ...Milano, 31 gen. (LaPresse) - La polizia di Bruxelles ha arrestato 200 persone nel corso di due manifestazioni non autorizzate indette per protestare contro le ...