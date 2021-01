Milan, Maldini guarda in casa dei cugini dell’Inter: nel mirino un attaccante (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Milan guarda in casa dei cugini dell’Inter per rinforzare la rosa. Paolo Maldini strizza l’occhio al nerazzurro Ivan Perisic. Il Milan è al lavoro per chiudere un colpo last minute nella sessione invernale di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a caccia di occasioni per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, competitiva come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilindeiper rinforzare la rosa. Paolostrizza l’occhio al nerazzurro Ivan Perisic. Ilè al lavoro per chiudere un colpo last minute nella sessione invernale di calciomercato. Paoloe Frederic Massara sono a caccia di occasioni per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, competitiva come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

