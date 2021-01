Milan-Crotone | Messias sarà assente per squalifica | Serie A News

PietroMazzara : Cambia il calendario del #Milan: la gara con il Crotone passa da venerdì 5 febbraio alle 20.45 a domenica 7 febbraio alle 15 - Mediagol : #Video #Milan-#Inter, la strada verso il derby scudetto di San Siro: Crotone e Spezia per Pioli, Fiorentina e Lazio… - Fefinho83 : RT @MilanNewsit: Crotone, ammonito Messias nella gara con il Genoa: il brasiliano salterà il Milan - PianetaMilan : #MilanCrotone, #Messias sarà assente per squalifica | #SerieA News - milansette : Crotone, ammonito Messias nella gara con il Genoa: il brasiliano salterà il Milan -

... Zlatan Ibrahimovic si mette il rigore sbagliato alle spalle e inizia a fare prove per la prossima gara di campionato: domenica a San Siro arriva ile lo svedese ha messo nel mirino il gol ...Commenta per primo Giallo pesantissimo per Junior Messias : l'attaccante delera diffidato ed è stato ammonito nella sfida contro il Genoa. Salterà ilMattia Destro non vuole fermarsi: otto gol nelle ultime otto partite con la maglia del Genoa. Numeri da record per l'attaccante classe '91.Grave perdita per il Crotone in vista della gara contro il Milan. L'ammonizione di Junior Messias gli costa infatti la squalifica ...