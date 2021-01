Milan, buona anche la prima (di ritorno). A Milanello a ranghi quasi completi (Di domenica 31 gennaio 2021) Milan che torna a vincere dopo i passi falsi contro Atalanta e Inter. A Bologna decidono Rebic e Kessié. Tornano Calha e Bennacer Il Milan s’impone al termine di una gara sofferta sul campo del Bologna: al Dall’Ara finisce 2-1 per i rossoneri. Successo firmato da Ante Rebic e Kessié ma confezionato dall’ottima prestazione di Rafael Leao, dell’infaticabile Kessié e del nuovo acquisto Tomori. ranghi completi – Milan in controllo della gara fino al minuto 80? quando un’uscita difettosa di Theo Hernandez consente a Poli di ritrovarsi la palla del classico gol dell’ex. Da lì in poi tanta sofferenza e un super Donnarumma permettono ai rossoneri di trovare la vittoria “scaccia crisi” e mantenersi al primo posto in classifica anche dopo una giornata del girone di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)che torna a vincere dopo i passi falsi contro Atalanta e Inter. A Bologna decidono Rebic e Kessié. Tornano Calha e Bennacer Ils’impone al termine di una gara sofferta sul campo del Bologna: al Dall’Ara finisce 2-1 per i rossoneri. Successo firmato da Ante Rebic e Kessié ma confezionato dall’ottima prestazione di Rafael Leao, dell’infaticabile Kessié e del nuovo acquisto Tomori.in controllo della gara fino al minuto 80? quando un’uscita difettosa di Theo Hernandez consente a Poli di ritrovarsi la palla del classico gol dell’ex. Da lì in poi tanta sofferenza e un super Donnarumma permettono ai rossoneri di trovare la vittoria “scaccia crisi” e mantenersi al primo posto in classificadopo una giornata del girone di ...

