“Mi piaceva da impazzire”. GF Vip, Maria Teresa Ruta senza filtri lo confessa a Giulia Salemi. E aggiunge: “Non volevo essere solo un numero” (Di domenica 31 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta, l’ammissione arriva solo oggi. Il suo nome è stato tirato al centro del mirino per lo scontro avvenuto al GF Vip con Alba Parietti. Una lite da cui anche gli altri inquilini della casa sono rimasti colpiti. Tutto su Alain Delon a partire dalla confessione della Ruta: “È venuto il suo manager a dirmi che Alain mi voleva al suo fianco a cena quella sera”. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo il racconto della Ruta che tira in ballo anche Alba Parietti: “A un certo punto lui scappa perché volevano tutti la foto e mi dice “Andiamo a bere qualcosa”?” ammette Maria Teresa. Alberto Signorini ha dunque chiesto: “Cioè ha preferito te ad Alba Parietti”, la risposta? Ecco le parole della gieffina: “Beh mi voleva anche a cena, però non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021), l’ammissione arrivaoggi. Il suo nome è stato tirato al centro del mirino per lo scontro avvenuto al GF Vip con Alba Parietti. Una lite da cui anche gli altri inquilini della casa sono rimasti colpiti. Tutto su Alain Delon a partire dalla confessione della: “È venuto il suo manager a dirmi che Alain mi voleva al suo fianco a cena quella sera”. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo il racconto dellache tira in ballo anche Alba Parietti: “A un certo punto lui scappa perché volevano tutti la foto e mi dice “Andiamo a bere qualcosa”?” ammette. Alberto Signorini ha dunque chiesto: “Cioè ha preferito te ad Alba Parietti”, la risposta? Ecco le parole della gieffina: “Beh mi voleva anche a cena, però non è ...

14BLAVKSWIFT : tralasciando il fatto che non mi piaceva molto la coreografia, rosa non mi ha fatto impazzire #Amici20 - bonsay_zen : @DEFINETLY_FORSE A Pechino Day mi piaceva, ma non mi faceva impazzire. Il mio cuore lo avevano altri ?? - LSantillo_96 : @Burraaco Stessa cosa uguale uguale (MT mi faceva impazzire, ma non mi piaceva come si comportava a volte con Guenda) - Vanessa54195757 : @paolo_marelli Esatto..Pierpaolo comodino anche no..A me piaceva da impazzire..purtroppo GS lo ha manipolato in un… - _Karashi_san : Ho iniziato Devilman Crybaby, il character design non mi fa impazzire (mi piaceva molto di più quello degli oav) -