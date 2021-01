Mezzo miliardo di euro per quattro anni: svelato il contratto faraonico di Messi al Barcellona (Di domenica 31 gennaio 2021) Un contratto da 555 milioni di euro: questa la cifra, spalmata su 4 anni, concordata nel 2017 dal calciatore argentino Leo Messi con il Barcellona. contratto in scadenza a giugno, le cui clausole sono state rivelate da El Mundo, che parla di una situazione che «mostra il servilismo di Josep Maria Bartomeu – presidente della società all’epoca della stipula, ndr – nei confronti della stella» argentina. I debiti del club blaugrana Le rivelazioni del quotidiano spagnolo sul contratto di Messi arrivano in un momento particolarmente delicato per il Barça, che non se la passa bene economicamente. Il club blaugrana ha infatti da poco annunciato debiti superiori al miliardo: 1.137 milioni. «Come ha ricompensato in questi ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Unda 555 milioni di: questa la cifra, spalmata su 4, concordata nel 2017 dal calciatore argentino Leocon ilin scadenza a giugno, le cui clausole sono state rivelate da El Mundo, che parla di una situazione che «mostra il servilismo di Josep Maria Bartomeu – presidente della società all’epoca della stipula, ndr – nei confronti della stella» argentina. I debiti del club blaugrana Le rivelazioni del quotidiano spagnolo suldiarrivano in un momento particolarmente delicato per il Barça, che non se la passa bene economicamente. Il club blaugrana ha infatti da poco annunciato debiti superiori al: 1.137 milioni. «Come ha ricompensato in questi ...

