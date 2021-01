Meteo, nubifragi e mareggiate. L’Italia nella morsa del maltempo: allarme arancione in 3 regioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Non bastasse il Coronavirus a mettere L’Italia in una situazione, costante, di emergenza, ora arriva pure il maltempo. Nelle ultime ore la situazione Meteo è peggiorata in diverse regioni e nei prossimi giorni si potrebbero verificare eventi particolarmente intensi. In particolare sono tre le regioni in cui è stata diramata l’allerta arancione, ovvero Campania, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali e venti molto forti soprattutto sul litorale tirrenico e sulL’Italia centro-meridionale. A lanciare l’allerta è stato il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte che dovranno attivare i sistemi si protezione civile previsti sui rispettivi territori. Come sempre grande attenzione sarà dedicata alle criticità ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Non bastasse il Coronavirus a metterein una situazione, costante, di emergenza, ora arriva pure il. Nelle ultime ore la situazioneè peggiorata in diversee nei prossimi giorni si potrebbero verificare eventi particolarmente intensi. In particolare sono tre lein cui è stata diramata l’allerta, ovvero Campania, Basilicata e Calabria. Sono previsti temporali e venti molto forti soprattutto sul litorale tirrenico e sulcentro-meridionale. A lanciare l’allerta è stato il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte che dovranno attivare i sistemi si protezione civile previsti sui rispettivi territori. Come sempre grande attenzione sarà dedicata alle criticità ...

