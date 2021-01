Meteo Italia nel lungo termine: super Inverno 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Abbiamo trattato l’argomento approfonditamente, evidenziando i punti forti e i punti deboli di uno scenario Meteo climatico a dir poco insolito. Stiamo parlando dell’avanzamento del gelo siberiano verso ovest e quindi di un evento invernale che potrebbe entrare di diritto negli annali Meteorologici. L’ipotesi è più che mai plausibile, considerate che uno dei modelli matematici più contemplati – ovvero l’americano GFS – oltre le 240 ore sta già provando a inquadrare i movimenti dell’Anticiclone russo siberiano. L’aria gelida dovrebbe riuscire a varcare gli Urali, raggiungendo l’Europa settentrionale e propagandosi sull’Europa centrale. A quel punto dovremo tenere in considerazioni altri elementi: l’Alta Pressione delle Azzorre e l’attività depressionaria oceanica. Affinché il gelo riesca a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Abbiamo trattato l’argomento approfonditamente, evidenziando i punti forti e i punti deboli di uno scenarioclimatico a dir poco insolito. Stiamo parlando dell’avanzamento del gelo siberiano verso ovest e quindi di un evento invernale che potrebbe entrare di diritto negli annalirologici. L’ipotesi è più che mai plausibile, considerate che uno dei modelli matematici più contemplati – ovvero l’americano GFS – oltre le 240 ore sta già provando a inquadrare i movimenti dell’Anticiclone russo siberiano. L’aria gelida dovrebbe riuscire a varcare gli Urali, raggiungendo l’Europa settentrionale e propagandosi sull’Europa centrale. A quel punto dovremo tenere in considerazioni altri elementi: l’Alta Pressione delle Azzorre e l’attività depressionaria oceanica. Affinché il gelo riesca a ...

