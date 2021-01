METEO Italia. Maltempo, ma ecco l’anticiclone primaverile. Inverno in attesa (Di domenica 31 gennaio 2021) METEO SINO AL 6 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è alle prese con il transito un minimo depressionario. La perturbazione associata al vortice si porta verso le regioni meridionali dove ritroviamo il grosso del Maltempo. Le temperature sono in calo solo di qualche grado, in quanto non affluisce aria particolarmente fredda nemmeno al seguito del fronte. La neve in Appennino cade pertanto a quote non troppo basse. La nuova settimana, coincidente con l’avvio di febbraio, mostrerà inizialmente ben poche novità con ancora protagonista il flusso perturbato nord-atlantico. Un nuovo impulso frontale scorrerà con rapidità, distribuendo ulteriori precipitazioni accompagnate sempre da sostenute correnti occidentali. Le aree tirreniche saranno quindi quelle più coinvolte. Altra neve cadrà sui monti, anche intensa lungo le Alpi di ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 31 gennaio 2021)SINO AL 6 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è alle prese con il transito un minimo depressionario. La perturbazione associata al vortice si porta verso le regioni meridionali dove ritroviamo il grosso del. Le temperature sono in calo solo di qualche grado, in quanto non affluisce aria particolarmente fredda nemmeno al seguito del fronte. La neve in Appennino cade pertanto a quote non troppo basse. La nuova settimana, coincidente con l’avvio di febbraio, mostrerà inizialmente ben poche novità con ancora protagonista il flusso perturbato nord-atlantico. Un nuovo impulso frontale scorrerà con rapidità, distribuendo ulteriori precipitazioni accompagnate sempre da sostenute correnti occidentali. Le aree tirreniche saranno quindi quelle più coinvolte. Altra neve cadrà sui monti, anche intensa lungo le Alpi di ...

