Meteo – Gelo va verso l’Europa e caldo africano verso l’Italia | evoluzione che ha dell’assurdo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Irruzione gelida di Febbraio avrà come obiettivo le nazioni settentrionali del Continente. Più incerta la possibile. L’inverno non è affatto finito, nonostante le prospettive indichino l’arrivo di un anticiclonenel corso della nuova settimana. L’alta pressione, essendo supportata da correnti nord-africane, promuoverà clima molto mite, del tutto atipico per il periodo. Stando

Per una discesa delfin sul Mediterraneo servirebbe un blocco anticiclonico sul Vicino Atlantico, mentre al momento a far da guastafeste si vede l'azione ingombrante del lobo canadese del ...... evidenziando i punti forti e i punti deboli di uno scenarioclimatico a dir poco insolito. Stiamo parlando dell'avanzamento delsiberiano verso ovest e quindi di un evento invernale che ...Irruzione gelida di Febbraio avrà come obiettivo le nazioni settentrionali del Continente. Più incerta la possibile evoluzione verso l’Italia. L’inverno non è affatto finito, nonostante le prospettive ...Appuntamento col gelo russo rimandato fino a nuovo ordine. Qualche giorno fa avevamo accennato della possibilità che una nuova ondata di gelo proveniente dalla Russia potesse col ...