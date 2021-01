Meteo Campania: lunedì 1 febbraio ancora maltempo, poi arriva la primavera (Di domenica 31 gennaio 2021) Meteo Campania: la prossima settimana sarà caratterizzata dall’arrivo dell’alta pressione che porterà su tutta l’Italia temperature quasi primaverili. Meteo Campania Il mese di febbraio è ormai ai nastri di partenza e l’avvio sarà tutt’altro che lineare. Già da lunedì 1, fa sapere il team del sito www.iLMeteo.it, è in arrivo una perturbazione che porterà Leggi su 2anews (Di domenica 31 gennaio 2021): la prossima settimana sarà caratterizzata dall’arrivo dell’alta pressione che porterà su tutta l’Italia temperature quasi primaverili.Il mese diè ormai ai nastri di partenza e l’avvio sarà tutt’altro che lineare. Già da1, fa sapere il team del sito www.iL.it, è in arrivo una perturbazione che porterà

marcolessico : De Luca fa causa al meteo: “La Campania resti in allarme giallo”. - occhio_notizie : Il #meteo di #oggi in #Campania - TeleradioNews : Campania. Nuova allerta meteo: forti piogge e venti previste per tutta la giornata domenicale -… - TeleradioNews : Campania. Nuova allerta meteo: forti piogge e venti previste per tutta la giornata domenicale -… - occhio_notizie : ??A MEZZANOTTE SCATTA L'ALLERTA METEO?? -