Meteo Campania – Allerta Meteo prorogata fino alla mezzanotte di domani (Di domenica 31 gennaio 2021) prorogata di altre 24 ore l’Allerta Meteo in Campania: inizialmente valida fino alla mezzanotte di oggi, durerà dunque fino alla mezzanotte di domani lunedì 1° febbraio“ prorogata di altre 24 ore l’Allerta Meteo in Campania: inizialmente valida fino alla mezzanotte di oggi, durerà dunque fino alla mezzanotte di domani lunedì 1° febbraio. Lo ha comunicato Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021)di altre 24 ore l’in: inizialmente validadi oggi, durerà dunquedilunedì 1° febbraio“di altre 24 ore l’in: inizialmente validadi oggi, durerà dunquedilunedì 1° febbraio. Lo ha comunicato

Yogaolic : RT @rep_napoli: Meteo in Campania, prorogata l'allerta gialla fino a lunedì 1 febbraio [aggiornamento delle 13:40] - rep_napoli : Meteo in Campania, prorogata l'allerta gialla fino a lunedì 1 febbraio [aggiornamento delle 13:40] - Notiziedi_it : Allerta meteo in Campania, prorogata l’allerta gialla fino a lunedì 1 febbraio - cronacacaserta : E’ stato prorogato di ulteriori 24 ore su buona parte del territorio regionale l’avviso di allerta meteo attualment… - ErnestoRocco1 : Maltempo, prorogato allerta meteo in #Campania #AllertaMeteo -