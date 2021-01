(Di domenica 31 gennaio 2021) Lionelè, probabilmente, il giocatore più forte del mondo e come tale riceve uno stipendio proporzionato alle sue abilità. Forse anche un po' oltre. Il quotidiano Elha pubblicato le realidell'ultimo rinnovo firmato da La Pulce colnel 2017. Una somma di denaro che in Spagna sta facendo molto discutere e che avrebbe causato, di fatto, una crisi finanziaria al club.: ledelsvelate da Elcaption id="attachment 1065235" align="alignnone" width="705"(getty images)/captionFinisce ancora in prima pagina Lionel, ma questa volta non per le sue magie in campo o per rumors di mercato, bensì per il suofaraonico. Il quotidiano ...

FBiasin : #ElMundo pubblica il contratto che #Messi firmò nel 2017 col #Barça: 555.237.619 milioni in 4 anni, bonus alla firm… - zazoomblog : Barcellona rivelate le cifre del contratto di Messi: 555 milioni in 4 anni - #Barcellona #rivelate #cifre - sportli26181512 : 'Messi, un contratto da 555.237.619 euro: i dettagli': Un'indiscrezione del quotidiano 'El Mundo' rivela le cifre f… - farouqalli : RT @ItaSportPress: Messi, le cifre del contratto col Barcellona: lo scoop di El Mundo - - ItaSportPress : Messi, le cifre del contratto col Barcellona: lo scoop di El Mundo - -

Ultime Notizie dalla rete : Messi cifre

Sono state rivelate ledel contratto siglato da Leocon il Barcellona nel 2017. Accordo totale per 555 milioni di euro... 257.200 ore di volontariato, 46.923 servizi totali e 900 militi volontari, che si sonoal ... Oltre alledeve rimanere questo sforzo». L'impegno, concretamente, si è trasformato in quasi ...Finisce ancora in prima pagina Lionel Messi, ma questa volta non per le sue magie in campo o per rumors di mercato, bensì per il suo contratto faraonico. Il quotidiano spagnolo El Mundo ha, infatti, ...I termini e le cifre del contratto di Lionel Messi con il Barcellona sono stati, fino ad oggi, un mistero. Uno tra i segreti meglio tenuti nel calcio. El Mundo, però, è riuscito ad avere accesso al do ...