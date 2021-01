Messi | El Mundo svela le cifre shock del rinnovo | “Ecco il contratto che ha rovinato il Barça” La risposta del club

Leggi su mediagol

(Di domenica 31 gennaio 2021) E' caos in Spagna dopo la rivelazione dei dettagli delfirmato da Lionelnel novembre del 2017 con il Barcellona, che scadrà il prossimo giugno.Il noto quotidiano 'El' ha mostrato per la prima volta numeri edi un- il più ricco della storia dello sport - che sarebbe dovuto rimanere privato. Da quattro anni la Pulga guadagnerebbe circa 139 milioni di euro a stagione. Unche vale in tutto oltre mezzo miliardo di euro. "Come ha ricompensato in questi anni ilil giocatore argentino?", è il titolo dell'articolo principale. "Il giorno nel qualeconfiscò il" e "Un accordo fatto in ginocchio", sono invece gli altri titoli.Una cifra da capogiro che chiaramente pesa sulle casse ...