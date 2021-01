Messi e il contratto con il Barcellona | 555 milioni dal 2017

FBiasin : #ElMundo pubblica il contratto che #Messi firmò nel 2017 col #Barça: 555.237.619 milioni in 4 anni, bonus alla firm… - DiMarzio : Il comunicato ufficiale del #Barcellona dopo la pubblicazione dei dettagli del contratto di #Messi - RaiSport : ?? #ElMundo svela il contratto monstre di #Messi, quasi 140 milioni a stagione Il club catalano ha da poco annuncia… - wpirlo : @capuanogio Soldi meritati,uno che per 15 anni ha fatto vincere il club,il 50% dei trofei vinti nella storia del Ba… - _SiGonfiaLaRete : #Barcellona, la replica del club contro El Mundo: “Contratto di #Messi? Era un documento privato, agiremo per vie l… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi contratto

Commenta per primo Il Barcellona ha diffuso una nota ufficiale per intervenire sulla pubblicazione da parte del quotidiano El Mundo del documento deldi Leo: ' Smentiamo categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di un documento che avrebbe dovuto rimanere confidenziale e agiremo legalmente nei confronti di El Mundo ......in crisi il delicato rapporto tra l'argentino e i blaugrana e che potrebbe essere avvenuta perché qualcuno ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che ildiha avuto ...Un contratto dal valore monstre di 555 milioni di euro (555.237.619 per la precisione) per quattro stagioni. È l'ultimo firmato da Leo Messi con il Barcellona, stando a El Mundo, come riporta LaPresse ...La rivelazione del quotidiano El Mundo che svela le cifre dell'accordo che hanno prosciugato le casse del club blaugrana ...