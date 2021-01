Mbakogu ufficiale al Cosenza: nostra esclusiva in porto (Di domenica 31 gennaio 2021) Jerry Mbakogu riparte del Cosenza. Adesso è ufficiale quanto vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi. Questo il comunicato diramato questa mattina dal club calabrese sul proprio sito: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche Mbakogu. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento del contratto. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi nei settori giovanili di Padova e Palermo. Esordisce in B con la maglia dei biancoscudati prima di trasferirsi alla Juve Stabia. Rimane in gialloblù per tre stagioni, che si rivelano particolarmente proficue: nella stagione 2010/2011, infatti, centra il double con la vittoria ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Jerryriparte del. Adesso èquanto vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi. Questo il comunicato diramato questa mattina dal club calabrese sul proprio sito: “La SocietàCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jerry Uche. L’attaccante, nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento del contratto. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi nei settori giovanili di Padova e Palermo. Esordisce in B con la maglia dei biancoscudati prima di trasferirsi alla Juve Stabia. Rimane in gialloblù per tre stagioni, che si rivelano particolarmente proficue: nella stagione 2010/2011, infatti, centra il double con la vittoria ...

