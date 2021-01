Mauro Icardi vittima dei ladri | il bottino ammonterebbe a 400mila euro

(Di domenica 31 gennaio 2021) Weekend da dimenticare per, dal punto di vista sportivo ed extrasportivo. L’attaccante era oggi in campo nella sconfitta del suo Paris Saint-Germain a Lorient e, come se non bastasse, ha subito un furto. Secondo l’Equipe deiavrebbero approfittato dell’assenza dell’ex Inter per svaligiare la sua casa di Neuilly-sur-Seine: ila circa. SportFace.

Pochettino punta su Mauro Icardi nell'attacco del PSG. Kean potrebbe lasciare Parigi: il Milan in agguato per l'ex gioiello della Juve Nuova vita al Paris Saint - Germain per Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter aveva poco spazio con Tuchel, diverso adesso il discorso dopo l'avvento in panchina del connazionale Pochettino. Il nuovo tecnico sta dando fiducia al ... La bellissima modella e showgirl argentina Wanda Nara è divenuta nota al grande pubblico come moglie di Mauro Icardi. Qualche tempo dopo il matrimonio, Wanda ha deciso di gestire il futuro ...