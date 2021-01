“Maurizio ha due figli segreti” | doccia gelata per Gemma Galgani

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 31 gennaio 2021)sprofonda di nuovo nella delusione. Pare che Maurizo Guerci, il suo ex, le abbia nascosto di avere ben due. Questo, secondo le segnalazioni riportate in studio da Armando Incarnato. Uomini e Donne:ai ferri corti La dama torinese e il cavaliere hanno definitivamente chiuso la loro storia. Manon hai mai creduto alla parole del suo ex, il quale sostiene di aver chiuso la frequentazione perchè non innamorato di lei. Ma la dama ha invece dichiarato con fermezza cheabbia una compagna fuori dal programma,e che sia questo il vero motivo della separazione.ha sempre negato, ma è accaduto qualcosa di strano. Armando Incarnato si scaglia contro Maurzio ...