"Mattarella ha telefonato a Draghi". Bomba politica e dura smentita dal Quirinale: un pesantissimo sospetto

"Ci sono state telefonate. Tante telefonate. Lo ha chiamato Matteo Renzi, ma soprattutto lo ha sentito Sergio Mattarella appena tre giorni fa". Così La Stampa in un retroscena sul quotidiano in edicola oggi, domenica 31 gennaio. A ricevere le telefonate sarebbe stato Mario Draghi. A chiamarlo, appunto, anche il Capo dello Stato. "Dal Quirinale precisano che non c'è stata alcuna volontà di sondarlo, che non è quello il senso da ricercare nei colloqui abbastanza frequenti del Presidente della Repubblica con l'ex numero uno della Bce", aggiunge La Stampa. Eppure, il dato politico è dirompente: nel bel mezzo delle consultazioni, mentre il nome dell'ex presidente della Bce è sulla bocca di tutti, Mattarella avrebbe chiamato Draghi. Indiscrezione che ha provocato la reazione del ...

