Mathieu van der Poel conquista la cima dell’Olimpo dei crossisti. Il neerlandese è il primo a vincere quattro Mondiali nel nuovo millennio (Di domenica 31 gennaio 2021) Che Mathieu van der Poel fosse qualcosa di mai visto prima su una bici da ciclocross era chiaro sin dai tempi in cui, puntualmente, Wout Van Aert lo batteva al Mondiale. Il neerlandese ha letteralmente rivoluzionato questo sport, cancellando totalmente i momenti morti che erano presenti nelle gare dell’epoca di Nys e Albert e costringendo tutti quanti a correre pancia a terra per un’ora. Il numero di vittorie conquistate da van der Poel in questo segmento del pedale, in relazione alle manifestazioni a cui ha preso parte, è qualcosa di incredibile. Il nipote e figlio d’arte ha una percentuale di successo altissima, basti pensare che nella stagione 2018/2019 ha conquistato trentadue cross su trentaquattro ai quali ha partecipato e nell’annata seguente, invece, ha alzato ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Chevan derfosse qualcosa di mai visto prima su una bici da ciclocross era chiaro sin dai tempi in cui, puntualmente, Wout Van Aert lo batteva al Mondiale. Ilha letteralmente rivoluzionato questo sport, cancellando totalmente i momenti morti che erano presenti nelle gare dell’epoca di Nys e Albert e costringendo tutti quanti a correre pancia a terra per un’ora. Il numero di vittoriete da van derin questo segmento del pedale, in relazione alle manifestazioni a cui ha preso parte, è qualcosa di incredibile. Il nipote e figlio d’arte ha una percentuale di successo altissima, basti pensare che nella stagione 2018/2019 hato trentadue cross su trentaai quali ha partecipato e nell’annata seguente, invece, ha alzato ...

